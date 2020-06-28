Son Dakika | Hatay'da telefon dolandırıcısı 2 kişi tutuklandı Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Payas ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da ismi açıklanmayan bir şahıs, 152 bin 800 lirasını M. Y. E. isimli telefon dolandırıcısı şahsın hesabına yatırdığını beyan ederek suç duyurusunda bulundu.

Yapılan şikayet üzerine emniyet birimleri çalışma başlattı. Olayın şüpheli M. Y. E. Payas İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Zanlı, ifadesinde hesabını A. Y. isimli şahsın kullandığını, hesaba yatan parayı bankadan çekerek A.Y. ye teslim ettiğini söylemesi üzerine gözaltına alınan iki şüpheli sevk edildikleri mahkeme tarafından nitelikli dolandırıcılık yapmaktan tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İHA