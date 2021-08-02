Son dakika! Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı
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Son dakika! Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Son dakika! Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Muradiye Mahallesi'nde tartıştığı ağabeyi Ramazan Sinan G'yi av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçan Doğan G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin saklandığı adresi belirleyen ekipler, düzenlediği operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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