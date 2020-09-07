Son dakika... Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri yaptığı çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 sikke ile 1 hassas terazi bulundu.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA