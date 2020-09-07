Son dakika... Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
07.09.2020 17:37 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:58
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri yaptığı çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 sikke ile 1 hassas terazi bulundu.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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Kaynak: AA