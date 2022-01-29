Son Dakika | Hatay'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Hatay'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA, Burak Milli - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Hatay'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Evlerde 5 tabanca, 4 tabanca çerçevesi, 21 mermi, 1,85 gram sentetik uyuşturucu ve 3,35 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Dakika | Hatay'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA / Burak Milli - Güncel

Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title