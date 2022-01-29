Son Dakika | Hatay'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
AA, Burak Milli - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Evlerde 5 tabanca, 4 tabanca çerçevesi, 21 mermi, 1,85 gram sentetik uyuşturucu ve 3,35 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Burak Milli - Güncel