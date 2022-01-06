Son dakika: Hatay'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika: Hatay'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı

Son dakika: Hatay'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı
AA / Salim Taş - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Hatay'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki satışı ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında Antakya ve Defne ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde 82 litre sahte içki, 18 litre etil alkol ve 15 kilo 500 gram kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Şüpheliler T.K, Ö.A, V.C. ve A.K. gözaltına alındı.

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AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri

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