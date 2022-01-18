Son Dakika | Hatay'da sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haberler
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Son Dakika | Hatay'da sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 3 kişi yakalandı

Son Dakika | Hatay'da sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 3 kişi yakalandı
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önleme çalışmaları kapsamında Kilis'ten Hatay'a gelen 3 kişiyi takibe aldı.

Reyhanlı ilçesi Nergizli Mahallesi'nde durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, valizler içerisinde 145 litre sahte içki ve 2 bin 80 paket kaçak sigara tespit etti.

Valizlerin sahibi S.E, A.B. ve N.D. gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Kilis, Hatay, Güncel, Haber

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