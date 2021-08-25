Son dakika! Hatay'da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı
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Son dakika! Hatay'da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı

Son dakika! Hatay'da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: HATAY'da motosikletli bir kişinin, restoranda düzenlediği silahlı saldırıda M.K. ve yanında ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.

HATAY'da motosikletli bir kişinin, restoranda düzenlediği silahlı saldırıda M.K. ve yanında ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'ndeki bir balık restoranında meydana geldi. Restoranın önüne gelen motosikletli kimliği belirsiz kişi, mekandaki bir masaya kurşun yağdırıp, kaçtı. Saldırıda, masada oturan 4 kişiden 2'si yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve ambulans sevk edildi. Saldırıda, M.K. isimli erkek ile adı öğrenilmeyen bir kadın yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırının ardından olay yerinden motosikleti ile uzaklaşan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.


Son dakika! Hatay'da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı
Son dakika! Hatay'da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı
Son dakika! Hatay'da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı
Son dakika! Hatay'da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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