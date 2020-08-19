Son dakika... Hatay'da otomobilin hava filtresine gizlenmiş uyuşturucu bulundu: 2 gözaltı
Son dakika gündem haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin hava filtresine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
19.08.2020 09:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:08
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin hava filtresine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Narkotik köpeği "Arven" ile otomobili arayan polis, hava filtresine gizlenmiş 186 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Ekipler, araçtaki M.A ve F.B'yi gözaltına aldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA