Son Dakika: Hatay'da ormanı kundaklayan zanlı adliyeye sevk edildi

Son dakika 3. sayfa haberi: Hatay'da ormanı kundaklayan zanlı adliyeye sevk edildi Elinde çakmakla yakalanan şahsın, Gaziantep'ten geldiği ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi Hatay'ın Arsuz ilçesindeki ormanlık alanda, 4 farklı noktada yangın çıkarırken elinde çakmakla...

Hatay'da ormanı kundaklayan zanlı adliyeye sevk edildi

Elinde çakmakla yakalanan şahsın, Gaziantep'ten geldiği ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesindeki ormanlık alanda, 4 farklı noktada yangın çıkarırken elinde çakmakla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Arsuz ilçesinde orman yangınına müdahale eden ekipler tarafından yangın bölgesinde yakalanan ve göz altına alınan Fatih M. Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

İskenderun Adliyesine getirilen şahıs soruları cevapsız bıraktı. Elinde çakmakla yakalanan Fatih M'nin Gaziantep'ten geldiği ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu ve psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET SEHER