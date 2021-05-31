Son dakika haberi! Narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi! Narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde narenciye bahçesinde çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde narenciye bahçesinde çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

Ocaklı Mahallesi'nde narenciye ağaçlarının olduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Son dakika haberi! Narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

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