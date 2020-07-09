Son dakika! Hatay'da "maske ve sosyal mesafe" denetimi
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Son dakika! Hatay'da "maske ve sosyal mesafe" denetimi

Son dakika habere göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske zorunluluğu ile sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına ilişkin denetim yapıldı.

Son dakika! Hatay'da
09.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:46

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske zorunluluğu ile sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına ilişkin denetim yapıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda maske kontrolü ve sosyal mesafe kuralı denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler ayrıca iş yeri sahipleri ile çalışanlarına Kovid-19 ile mücadelede kurallara uymanın önemini hatırlattı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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