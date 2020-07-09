Son dakika! Hatay'da "maske ve sosyal mesafe" denetimi Son dakika habere göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske zorunluluğu ile sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına ilişkin denetim yapıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske zorunluluğu ile sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına ilişkin denetim yapıldı. Polis ve jandarma ekiplerince 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda maske kontrolü ve sosyal mesafe kuralı denetimi gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca iş yeri sahipleri ile çalışanlarına Kovid-19 ile mücadelede kurallara uymanın önemini hatırlattı. Kaynak: AA