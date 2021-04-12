Son dakika! Hatay'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Son dakika haberi... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğrenciler, "kavga var" ihbarıyla okula çağırdıkları polis ekibine sürpriz kutlama yaptı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğrenciler, "kavga var" ihbarıyla okula çağırdıkları polis ekibine sürpriz kutlama yaptı.

Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü bir etkinlikle kutlamak isteyen ilçedeki Fatih Ortaokulu öğrencileri, 112'yi arayarak kavga ihbarında bulundu.

Bunun üzerine okula polis ekibi sevk edildi.

Düzenlenen etkinlikten haberi olmayan polisler, okula girer girmez üzerlerine yağan konfetiler ile ellerinde Türk bayraklarıyla hazır bekleyen öğrencilerle karşılaştı.

Öğrencilerin sunduğu çiçekleri kabul eden polisler, sürpriz kutlama için teşekkür etti.

Okul Müdürü Kürşat Taşkın AA muhabirine açıklamada, polis arkadaşlara sürpriz yaptıklarını, karşılıklı duygusal anların yaşandığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer