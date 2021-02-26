Son dakika... Hatay'da kahvehanede yakalanan 24 kişiye 83 bin 236 lira ceza verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika... Hatay'da kahvehanede yakalanan 24 kişiye 83 bin 236 lira ceza verildi

26.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:06
Son dakika... Hatay'da kahvehanede yakalanan 24 kişiye 83 bin 236 lira ceza verildi

Son dakika haber... Hatay'ın İskenderun ilçesinde kahvehanede yakalanan 24 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden ve kapalı alanda tütün ürünleri kullanmaktan 83 bin 236 lira ceza uygulandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kahvehanede yakalanan 24 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden ve kapalı alanda tütün ürünleri kullanmaktan 83 bin 236 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'nde kapalı olması gereken bir kahvehaneye, oyun oynandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Ekipler, sigara ve nargile kullanarak oyun oynadığı belirlenen ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye 83 bin 236 lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Sibel Can Cem Yılmaz
Spor Can Bartu Erol Bulut Mesut Bakkal Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Doğum Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Hatay'da kahvehanede yakalanan 24 kişiye 83 bin 236 lira ceza verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 14:06:34. #1.16#
title