Son dakika... Hatay'da kahvehanede yakalanan 24 kişiye 83 bin 236 lira ceza verildi

Son dakika haber... Hatay'ın İskenderun ilçesinde kahvehanede yakalanan 24 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden ve kapalı alanda tütün ürünleri kullanmaktan 83 bin 236 lira ceza uygulandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kahvehanede yakalanan 24 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden ve kapalı alanda tütün ürünleri kullanmaktan 83 bin 236 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'nde kapalı olması gereken bir kahvehaneye, oyun oynandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Ekipler, sigara ve nargile kullanarak oyun oynadığı belirlenen ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye 83 bin 236 lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu