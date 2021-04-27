Son Dakika | Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Son Dakika | Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son Dakika | Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İskenderun ilçesi Çay Mahallesi ile Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bazı iş yerlerinde kaçak ürünlerin bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreslere düzenlenen operasyonda 62 bin 600 gümrük kaçağı makaron ile 40 kilo 650 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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