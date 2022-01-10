Son dakika: Hatay'da jandarmadan sokak hayvanlarına mama ve su desteği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Hatay'da jandarmadan sokak hayvanlarına mama ve su desteği

Son dakika: Hatay'da jandarmadan sokak hayvanlarına mama ve su desteği
AA / Cem Genco - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulundu.

HATAY (AA) - Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlayan soğuk havalar nedeniyle 81 il valiliğine gönderdiği "Sokak Hayvanları" konulu genelge kapsamında, jandarma ekiplerince barınma, beslenme imkanı olmayan sahipsiz ve güçten düşmüş sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyeti yürütüldü.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde park, bahçe ve orman gibi 27 ayrı noktaya 150 kilogram mama, yem ve su bıraktı.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kış mevsimi boyunca sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma görevlileriyle sokak hayvanlarına yönelik planlanan noktalara mama, yem, yiyecek ve su bırakılmaya devam edileceği belirtildi.

Son dakika: Hatay'da jandarmadan sokak hayvanlarına mama ve su desteği

Son dakika: Hatay'da jandarmadan sokak hayvanlarına mama ve su desteği

Marmaris'te 20 dakika boyunca yağan dolu nedeniyle arabalar ve dükkanlar zarar gördü

Marmaris'te 20 dakika boyunca yağan dolu nedeniyle arabalar ve dükkanlar zarar gördü

 Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı! 3 gün sürecek

Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı! 3 gün sürecek

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title