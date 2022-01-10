Son dakika: Hatay'da jandarmadan sokak hayvanlarına mama ve su desteği

HATAY (AA) - Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlayan soğuk havalar nedeniyle 81 il valiliğine gönderdiği "Sokak Hayvanları" konulu genelge kapsamında, jandarma ekiplerince barınma, beslenme imkanı olmayan sahipsiz ve güçten düşmüş sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyeti yürütüldü.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde park, bahçe ve orman gibi 27 ayrı noktaya 150 kilogram mama, yem ve su bıraktı.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kış mevsimi boyunca sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma görevlileriyle sokak hayvanlarına yönelik planlanan noktalara mama, yem, yiyecek ve su bırakılmaya devam edileceği belirtildi.