Son dakika! Hatay'da iş yerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü
Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta elektronik eşya dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerindeki yangını söndürdü.
Yangın iş yerinde hasara neden oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş