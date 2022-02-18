Son dakika... Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

KIRIKHAN, HATAY (DHA) - HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Göçgel Karateke yönetimindeki 31 NAB 81 plakalı motosiklet, Ferhat Hatay'ın kullandığı 31 LV 038 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı iki sürücü, sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücülerden Karateke, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Hatay'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Öte yandan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.