Son dakika... Hatay'da iki midibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Son dakika... Hatay'da iki midibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

10.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:50
Son dakika... Hatay'da iki midibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Hatay'ın Erzin ilçesinde, iki midibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, iki midibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmutlu Mahallesi'nde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 80 FL 211 plakalı midibüs ile 80 ACC 564 plakalı midibüs çarpıştı.

Kazada yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özel

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