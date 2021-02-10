Son dakika... Hatay'da iki midibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
10.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:50
Son dakika haberler... Hatay'ın Erzin ilçesinde, iki midibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde, iki midibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmutlu Mahallesi'nde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 80 FL 211 plakalı midibüs ile 80 ACC 564 plakalı midibüs çarpıştı.
Kazada yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özel