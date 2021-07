Son dakika... HATAY'DA HABİB-İ NECCAR DAĞI'NDA AYNI GÜN İKİNCİ YANGIN

HATAY'ın Antakya ilçesinde Habib-i Neccar Dağı'nda çıkan ve gün içerisinde yapılan müdahale ile kontrol altına alınan yangından bir süre sonra bu kez farklı bölgede çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Antakya'daki Habib-i Neccar Dağı'nda öğle saatlerinde çıkan ve kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları sürerken, bu kez aynı dağda farklı noktada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin çok sayıda personelle müdahale ettiği yangın kenttin her noktasından göründü. Her yıl aynı noktalarda yangın meydana geldiği ve bundan dolayı üzgün olduklarını söyleyen Talip Köleoğlu, akşam saatlerinde çıkan yangın için çok sayıda aracın şehir içinden geçerek bölgeye sevk edildiğini söyledi. Endişe içerisinde yangını izlediklerini söyleyen Köleoğlu, Habib-i Neccar Dağı'ndaki yangın rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. İtfaiye ekipleri canla başla çalışıyor, Allah yardımcıları olsun. İnşallah bir an önce söndürülür ve daha fazla ağacımız kül olmasınö dedi.Ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınması için ekiplerin karadan başlattığı çalışmalar devam ediyor.

