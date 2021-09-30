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Son Dakika | Hatay'da gönüllü gençler itfaiyecileri ziyaret etti

AA / Mustafa Özer - Haberler | Kültür Sanat
Son Dakika | Hatay'da gönüllü gençler itfaiyecileri ziyaret etti

Son dakika kültür sanat haberi: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, gönüllü gençler itfaiyecilerle bir araya geldi.

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, gönüllü gençler itfaiyecilerle bir araya geldi.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü üyesi gençler İtfaiye Haftası dolayısıyla Dörtyol İtfaiye İstasyonunda görev yapan itfaiye çalışanlarını ziyaret etti.

Ziyarette itfaiye çalışanları gençlere yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verip, görev esnasında kullandıkları araç ve gereçleri tanıttı.

Son Dakika | Hatay'da gönüllü gençler itfaiyecileri ziyaret etti

Son Dakika | Hatay'da gönüllü gençler itfaiyecileri ziyaret etti

Son Dakika | Hatay'da gönüllü gençler itfaiyecileri ziyaret etti

AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri
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