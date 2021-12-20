Son dakika: Hatay'da fuhuş operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika: Hatay'da fuhuş operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Son dakika: Hatay'da fuhuş operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
AA / Cem Genco - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Hatay'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Belen, Payas ve Arsuz ilçelerinde fuhuş yaptıran ve fuhşa yer temin eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler tarafından önceden tespit edilen 16 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 12 kadın kurtarıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar döviz ele geçirildi.

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

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