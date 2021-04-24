Son dakika! Hatay'da freni boşalan ve devrilen vinç, 11 araca çarptı: 4 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberleri... Hatay'da freni boşaldığı ve ardından devrildiği iddia edilen vincin, karşı yönden gelen ve park halindeki birçok araca çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hatay'da freni boşaldığı ve ardından devrildiği iddia edilen vincin, karşı yönden gelen ve park halindeki birçok araca çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayladağı istikametinden Antakya'ya giden Mehmet Sultanoğlu yönetimindeki 06 AT 1509 plakalı kablo yüklü vinç, Harbiye Mahallesi'nde virajı alamayarak karşı şeride devrildi.

Bu şekilde sürüklenen vinç, önce bir ağaca daha sonra karşı Zülfikar Göçmen idaresindeki 31 T 0208 plakalı ticari taksi ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 HU 006 plakalı otomobile ve park halindeki 9 araca çarptıktan sonra durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, vinç sürücüsü Mehmet Sultanoğlu ve yanında bulunan Özcan İnal, ticari taksi sürücüsü Zülfikar Göçmen ve aynı araçta yolcu olan Eda Demirel hayatını kaybetti, otomobilde bulunan aynı aileden Sevim, Fuat, Nilay Kababıyık ile Sinan Cımbız yaralandı.

Vincin freni boşaldığı için sürücüsü tarafından durdurulamadığı iddia edildi.

İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgiler alarak incelemelerde bulundu.

Kazı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan olay anı, bir apartman ve iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, süratle gelen vincin virajı alamayıp devrilerek karşı yöne geçtiği, önce ağaçlara sonra da seyir ve park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarda bir kamyonetin devrilen vincin çarpmasından saniye farkıyla kurtulduğu, arkasından gelen ticari taksiye ise vincin çarpma anı yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş