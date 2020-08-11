Son Dakika: Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haberi... Hatay'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında düzenlenen operasyon sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.
11.08.2020 18:21 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:27
Hatay'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında düzenlenen operasyon sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan Bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından tespit edilen İskenderun, Belen, Erzin ve Dörtyol ilçelerindeki ikamet adreslerinde yapılan operasyon sonucu şüpheliler B.A., B.G., M.Y. ve N.U. yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Gözaltına alınan B.A., B.G., M.Y. ve N.U.'nun emniyetteki işlerinin sürdüğü ifade edildi. - HATAY
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Kaynak: İHA