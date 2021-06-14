Son dakika: Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı
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Son dakika: Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı

Son dakika: Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... HATAY'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

HATAY'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanması kapsamında örgüt hiyerarşinde sözde yönetici pozisyonunda birçok örgüt üyesinin olduğu tespit edildi. Yapılan istihbarat çalışmalarında örgütün güncel yapılanmasında üst düzey isimler tespit edildiği ve bu kişilere yönelik 11 Haziran'da operasyon düzenlendiği bildirildi.

GİZLİ BÖLMELERDE ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİHatay kent merkezi ve Reyhanlı, İskenderun, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde toplamda 17 şüpheliden 16'sının adreslerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 'zula' diye tabir edilen gizli bölmelerde örgüte ait çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ile F Serisi 1 dolar, operasyonel olarak kullanılan hat ve 73 cep telefonu, hard disk, flash bellek, laptop ve tabletler, bir adet ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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