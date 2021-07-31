Son dakika! Hatay'da evleri tehdit eden orman yangını söndürüldü

Son dakika haberler... Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan ve evleri tehdit eden yangın söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan ve evleri tehdit eden yangın söndürüldü.

Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bölgedeki bazı evleri tehdit etti.

Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederken, olası bir tehlikeye karşı çevredeki vatandaşlar evlerini boşalttı.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı