Son dakika... Hatay'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika... Hatay'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel
Son dakika... Hatay'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın Belen ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Belen ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yaşayan M.E'nin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti.

Bahçede arama yapan ekipler, 6 kök Hint keneviri ele geçirdi, şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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