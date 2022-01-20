Son Dakika | Hatay'da evinde 790 gram esrar bulunan şüpheli gözaltına alındı
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, evinde 790 gram esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, evinde 790 gram esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine V.D'nin evinde arama yaptı.
Adreste 790 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri