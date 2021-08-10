Son dakika... Hatay'da evinde 3 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde 3 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde 3 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine kentte bir eve operasyon düzenledi.
Polis ekiplerince ikamette yapılan aramada, 3 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli