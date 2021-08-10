Son dakika... Hatay'da evinde 3 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
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Son dakika... Hatay'da evinde 3 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Son dakika... Hatay'da evinde 3 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde 3 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde 3 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine kentte bir eve operasyon düzenledi.

Polis ekiplerince ikamette yapılan aramada, 3 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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