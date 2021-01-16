Son dakika: Hatay'da evde kumar oynayan 11 kişiye 30 bin 963 lira ceza

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evin salonunda kumar oynadığı belirlenen 11 kişiye 30 bin 963 lira ceza uygulandı.