Son dakika: Hatay'da ev yangını korkuttu
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Son dakika: Hatay'da ev yangını korkuttu

Son dakika: Hatay'da ev yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil evde çıkan yangın korkuttu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil evde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kurtderesi Mahallesi'nde müstakil bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Yangında evde büyük hasar meydana geldi. - HATAY

Son dakika: Hatay'da ev yangını korkuttu
Son dakika: Hatay'da ev yangını korkuttu
Son dakika: Hatay'da ev yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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