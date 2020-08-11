Son dakika... Hatay'da düğünde silahla havaya ateş açan kişiye para cezası verildi Son dakika güncel haberi: Hatay'ın Altınözü ilçesindeki bir düğünde silahla havaya ateş açan kişiye 1586 lira idari para cezası uygulandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki bir düğünde silahla havaya ateş açan kişiye 1586 lira idari para cezası uygulandı.

Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Mayadalı Mahallesi'ndeki düğünde havaya ateş açıldığı ihbarını aldı.

Olay yerine giden ekipler, havaya ateş açanın M.Y. olduğunu tespit etti.

Şüphelinin üst aramasını yapan ekipler, kurusıkı tabanca ele geçirdi.

M.Y'ye 1586 lira idari para cezası verildi, kurusıkı tabancaya el konuldu.

Kaynak: AA