Son dakika... Hatay'da düğünde silahla havaya ateş açan kişiye para cezası verildi
Son dakika güncel haberi: Hatay'ın Altınözü ilçesindeki bir düğünde silahla havaya ateş açan kişiye 1586 lira idari para cezası uygulandı.
11.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:19
Hatay'ın Altınözü ilçesindeki bir düğünde silahla havaya ateş açan kişiye 1586 lira idari para cezası uygulandı.
Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Mayadalı Mahallesi'ndeki düğünde havaya ateş açıldığı ihbarını aldı.
Olay yerine giden ekipler, havaya ateş açanın M.Y. olduğunu tespit etti.
Şüphelinin üst aramasını yapan ekipler, kurusıkı tabanca ele geçirdi.
M.Y'ye 1586 lira idari para cezası verildi, kurusıkı tabancaya el konuldu.
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Kaynak: AA