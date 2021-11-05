Son dakika! Hatay'da dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Hatay'da dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'da dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde bir eve düzenledikleri operasyonda, 1267 kutu barkod numaraları silinmiş tıbbi ilaç ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli "nitelikli dolandırıcılık" suçundan gözaltına alındı.???????
AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri
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