Son Dakika | Dere yatağında çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Dere yatağında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Dereden yükselen alevler Vatandaşın su sıkması İtfaiye ekibinin müdahalesi Hatay'da dere yatağında çıkan yangın söndürüldü HATAY (AA) – Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dere yatağındaki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dereden yükselen alevler

Vatandaşın su sıkması

İtfaiye ekibinin müdahalesi

Hatay'da dere yatağında çıkan yangın söndürüldü

HATAY (AA) – Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dere yatağındaki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Narlıca Mahallesi'nde bulunan dere yatağında alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye bildirdi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Polis ekipleri, yangın sonrası inceleme başlattı.

Son Dakika | Dere yatağında çıkan yangın söndürüldü
Son Dakika | Dere yatağında çıkan yangın söndürüldü
Son Dakika | Dere yatağında çıkan yangın söndürüldü
Son Dakika | Dere yatağında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e düzenlediği füzeli saldırıda 8 kişi yaralandı
Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e düzenlediği füzeli saldırıda 8 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Kayseri'de annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı
Son dakika haberleri | Kayseri'de annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mehmet Nuri Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Murat Boz Hande Erçel Bülent Ersoy
Spor Muslera Salih Uçan Umut Meraş Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika | Dere yatağında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.08.2021 00:39:12. #1.13#

title