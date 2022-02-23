Son dakika: Hatay'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
AA, Mehmet Bayrak - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Defne ilçesinde müstakil tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesinde müstakil tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Toygarlı Mahallesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
AA / Mehmet Bayrak - Güncel