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Son dakika: Hatay'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

AA, Mehmet Bayrak - Güncel
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Son dakika: Hatay'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Defne ilçesinde müstakil tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesinde müstakil tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Toygarlı Mahallesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

İtfaiye, Yangın, Hatay, Güncel, Haberler

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