Son dakika... Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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Son dakika... Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Son dakika... Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kuzuculu Mahallesi Şifalı Su mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Alevlere 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla kontrol altına alınan yangında bir hektarlık alan zarar gördü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, piknikçi ateşi sonucu çıktığı tahmin edilen ve ormanlık alana sıçrayan yangının, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındığını kaydetti.

Ketmen, bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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