Son Dakika | Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Haberler
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Son Dakika | Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Son Dakika | Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.

Çamseki Mahallesi ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına 2 arazöz, 2 itfaiye aracı, ilk müdahale aracı ve 15 yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Son Dakika | Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son Dakika | Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri
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