Son Dakika | Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.
HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.
Çamseki Mahallesi ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına 2 arazöz, 2 itfaiye aracı, ilk müdahale aracı ve 15 yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.