Son dakika! Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı
26.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:16
Son dakika haberler: Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İskenderun ilçesinde ateşli silahla kasten yaralama, oto kurşunlama ve mala zarar verme suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, H.T, M.O, M.A.K, A.Ç.A. ve S.A gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada, tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu