Son Dakika | Hatay'da çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Hatay'da çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Son Dakika | Hatay'da çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Hatay'ın Samandağ ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Meydan Mahallesi kırsalındaki yol kenarında henüz belirlenemeyen nedenle çalılık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Bölgenin sarp olması nedeniyle itfaiyenin güçlükle müdahale ettiği yangına, orman yangın söndürme ekipleri de takviye gönderildi.

Yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Ferhan Şensoy Seren Serengil
Spor Samet Aybaba Sergen Yalçın Enner Valencia Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika | Hatay'da çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.09.2021 18:53:37. #1.13#

title