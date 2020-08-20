Son dakika... Hatay'da bıçaklı saldırıya uğrayan tır sürücüsü öldü
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Son dakika... Hatay'da bıçaklı saldırıya uğrayan tır sürücüsü öldü

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın Payas ilçesinde, tartıştığı tır sürücüsünün bıçaklı saldırısına uğrayan tır şoförü öldü.

Son dakika... Hatay'da bıçaklı saldırıya uğrayan tır sürücüsü öldü
20.08.2020 20:05 | Son Güncelleme: 20.08.2020 21:25

Hatay'ın Payas ilçesinde, tartıştığı tır sürücüsünün bıçaklı saldırısına uğrayan tır şoförü öldü.

Payas-İskenderun kara yolunda tır sürücüleri Mustafa Eker (57) ile Yunus Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedeniyle tartışma çıktı.

İddiaya göre, aracıyla seyir halindeki tırın önünü kesen Yunus Y, Mustafa Eker'e bıçakla saldırdı.

Eker olay yerinde hayatını kaybetti, şüpheli ise kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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