Son dakika... Hatay'da bıçaklı saldırıya uğrayan tır sürücüsü öldü Bir son dakika haberine göre Hatay'ın Payas ilçesinde, tartıştığı tır sürücüsünün bıçaklı saldırısına uğrayan tır şoförü öldü.

Hatay'ın Payas ilçesinde, tartıştığı tır sürücüsünün bıçaklı saldırısına uğrayan tır şoförü öldü.

Payas-İskenderun kara yolunda tır sürücüleri Mustafa Eker (57) ile Yunus Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedeniyle tartışma çıktı.

İddiaya göre, aracıyla seyir halindeki tırın önünü kesen Yunus Y, Mustafa Eker'e bıçakla saldırdı.

Eker olay yerinde hayatını kaybetti, şüpheli ise kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA