Son dakika! Hatay'da bazı tekneleri sürükleyen gelgit güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberlerine göre Hatay'ın Payas ilçesi sahilinde oluşan gelgit, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hatay'ın Payas ilçesi sahilinde oluşan gelgit, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, balıkçı barınağında bağlı bazı teknelerin sürüklendiği ve denizde bir akıntı oluştuğu görülüyor.

Payas Balıkçılık Kooperatifi Başkan Vekili Mehmet Baran, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelgit nedeniyle bazı teknelerin zarar gördüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Urman