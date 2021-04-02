Son dakika! Hatay'da arananlara yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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Son dakika! Hatay'da arananlara yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel
Son dakika! Hatay'da arananlara yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde arananlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde arananlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık gibi suçlardan arananlara yönelik 10 adrese operasyon düzenledi.

Polis, hakkında yakalama kararı bulunan 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 7'si tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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