Son dakika! Hatay'da arananlara yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde arananlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde arananlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık gibi suçlardan arananlara yönelik 10 adrese operasyon düzenledi.
Polis, hakkında yakalama kararı bulunan 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 7'si tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli