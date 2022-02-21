Son dakika! Hatay'da aranan kişilere yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika! Hatay'da aranan kişilere yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı

AA, Salim Taş - Güncel
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Son dakika! Hatay'da aranan kişilere yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Hatay'ın Antakya ilçesinde aranan kişilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde aranan kişilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık, hırsızlık, göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde önceden belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 20 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Antakya, Hatay, Güncel, Haberler

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