Son dakika: Hatay'da aile çay bahçesinde toprağa gömülü silahlar ele geçirildi
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Son dakika: Hatay'da aile çay bahçesinde toprağa gömülü silahlar ele geçirildi

22.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:02
Son dakika: Hatay'da aile çay bahçesinde toprağa gömülü silahlar ele geçirildi

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, toprağa gömülü 2 av tüfeği, kalaşnikof, şarjör ve fişek bulunan aile çay bahçesinin bekçisi gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, toprağa gömülü 2 av tüfeği, kalaşnikof, şarjör ve fişek bulunan aile çay bahçesinin bekçisi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlıca Mahallesi'ndeki bir aile çay bahçesinde toprağa gömülü silah olduğu bilgisini aldı.

Dedektör köpek "Leydi"nin de katılımıyla bölgede arama yapan ekipler, toprağa gömülü 2 otomatik av tüfeği, kalaşnikof, şarjör ve 15 fişek ele geçirdi.

İş yerinin bekçisi Y.H. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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