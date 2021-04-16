Son dakika! Hatay'da 745 litre sahte içki ele geçirildi: 2 gözaltı
Son dakika haberler... Hatay'ın Defne ilçesinde, evlerinde 745 litre sahte içki ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Defne ilçesinde, evlerinde 745 litre sahte içki ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçeköy Mahallesi'nde yaşayan S.A. ve S.A'nın evlerinde sahte içki ürettiğini tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 745 litre sahte içki, damıtma teknesi, hassas terazi, 2 kazan ve cam tüplü derece ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz