Son dakika! Hatay'da 4 ayrı noktada yangın...Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlara müdahale sürüyor
27.12.2020 01:54 | Son Güncelleme: 27.12.2020 01:58
Son dakika haberi... Hatay'da 4 ayrı noktada yangın.
Hatay'da 4 ayrı noktada yangın...Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlara müdahale sürüyor
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, turistik tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları'nın bulunduğu alanda ve 3 ayrı noktada yangın çıktı.
Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını İtfaye ekipleri aşırı rüzgardan kaynaklı söndüremiyor.
Yangın 4 ayrı noktada büyümeye devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı