Son dakika! Hatay'da 4 ayrı noktada yangın...Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlara müdahale sürüyor
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Son dakika! Hatay'da 4 ayrı noktada yangın...Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlara müdahale sürüyor

27.12.2020 01:54 | Son Güncelleme: 27.12.2020 01:58

Son dakika haberi... Hatay'da 4 ayrı noktada yangın.

Hatay'da 4 ayrı noktada yangın...Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlara müdahale sürüyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, turistik tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları'nın bulunduğu alanda ve 3 ayrı noktada yangın çıktı.

Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını İtfaye ekipleri aşırı rüzgardan kaynaklı söndüremiyor.

Yangın 4 ayrı noktada büyümeye devam ediyor.

Son dakika! Hatay'da 4 ayrı noktada yangın...Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlara müdahale sürüyor
Son dakika! Hatay'da 4 ayrı noktada yangın...Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlara müdahale sürüyor
Son dakika! Hatay'da 4 ayrı noktada yangın...Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlara müdahale sürüyor
Son dakika! Hatay'da 4 ayrı noktada yangın...Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlara müdahale sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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