Son Dakika | Hatay'da 10 hektar ormanlık alandaki yangında binlerce ağaç kül oldu

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Hatay'da 10 hektar ormanlık alandaki yangında binlerce ağaç kül oldu

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde 10 hektarlık ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında binlerce kızılçam ağacı kül oldu.

Kırıkhan Devlet Hastanesi yakınlarındaki mesire alanında 9.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Kahramanmaraş, İslahiye, Serinyol, Antakya, Belen ve Kırıkhan'dan katılan çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangını söndürme ekibi, itfaiye ekipleri, 2 helikopter, dozer, kepçe ve arazözler uzun süre yangına müdahale etti. Zabıta ekipleri, askerler, polisler ve vatandaşlar da çalışmalara destek verdi. Yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Büyük oranda söndürülen yangında 10 hektarlık alan kül hale gelirken binlerce kızılçam ağacı zarar gördü. Ormanda yaşayan canlılar da yangından olumsuz etkilendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA