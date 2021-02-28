Son dakika: Hatay Büyükşehir Belediyesporlu basketbolcu Gizem Başaran Turan, Kovid-19'a yakalandı
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Son dakika: Hatay Büyükşehir Belediyesporlu basketbolcu Gizem Başaran Turan, Kovid-19'a yakalandı

28.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 28.02.2021 12:18
Son dakika: Hatay Büyükşehir Belediyesporlu basketbolcu Gizem Başaran Turan, Kovid-19'a yakalandı

Son dakika haber: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor'un oyuncusu Gizem Başaran Turan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor'un oyuncusu Gizem Başaran Turan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüp başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, AA muhabirine, ligin 22. haftasında bugün sahalarında oynayacakları ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçı öncesi oyuncular ve teknik ekibe Kovid-19 testi uygulandığını söyledi.

Test sonucunda Gizem'in Kovid-19'a yakalandığının belirlendiğini aktaran Yiğitbaşı, kulüp tesisinde izolasyona alınan oyuncularının tedavisine başlandığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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