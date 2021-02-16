Son dakika! Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kan bağışında bulundu
16.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:38
Son dakika haberlerine göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Kan bağışının önemine değinen Savaş, bağışta bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Savaş, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan