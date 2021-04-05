Son dakika: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, muhtarlarla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, muhtarlarla buluştu

Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel
Son dakika: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, muhtarlarla buluştu

Bir son dakika haberine göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Yayladağı ilçesinde mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Oyunculuk hayalleri kuran Şükriye'nin ölümünde tüm ihtimaller tek şüphe üzerinde yoğunlaştı
Oyunculuk hayalleri kuran Şükriye'nin ölümünde tüm ihtimaller tek şüphe üzerinde yoğunlaştı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Yayladağı ilçesinde mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Başkan Savaş'ın muhtarlara belediye olarak ilçede hayata geçirdikleri ve yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgiler verdi.

Savaş, muhtarların mahallelerinde yaşadığı sorunlara hassasiyetle çözüm ürettiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Cahit Özkan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Cem Yılmaz Hazal Kaya
Spor Diego Erol Bulut Yılmaz Vural Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, muhtarlarla buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 17:20:03. #1.16#
title