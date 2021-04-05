Son dakika: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, muhtarlarla buluştu

Bir son dakika haberine göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Yayladağı ilçesinde mahalle muhtarları ile bir araya geldi.