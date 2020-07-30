Son Dakika | HATAY Amanoslar'da orman yangını Son dakika haberlerine göre Amanoslar'da orman yangını (2)KONTROL ALTINA ALINDIHatay'ın Antakya ilçesindeki Amanos Dağı eteklerinde bulunan ve birkaç noktada çıkan yangın, yaklaşık 4,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Amanoslar'da orman yangını (2) KONTROL ALTINA ALINDI Hatay'ın Antakya ilçesindeki Amanos Dağı eteklerinde bulunan ve birkaç noktada çıkan yangın, yaklaşık 4,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kaynak: DHA